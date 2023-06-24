Войска ЧВК «Вагнер» находятся в 100 км от Москвы

Утром войска ЧВК «Вагнер» находятся в 100 км от Москвы. В настоящий момент силы ВС РВ, лояльные Шойгу формируют оборонительный рубеж в районе Серпухова. Пригожин смог сконцентрировать суммарно до 1700 единиц боевой техники.

Также отмечены боевые столкновения между силами и вагнеровцев и армией, лояльной Шойгу и Путину в Воронежской и Курской областях. Отдельные военные корреспонденты сообщают, что в РФ де-факто начало гражданской войны.

Российские военные корреспонденты сообщают, что если ЧВК Вагнера продолжит движение, то ВС РФ взорвут три моста через реку Оку.

Пригожин в настоящий момент полностью контролирует военные части и аеродромы Ростове и Воронеже. Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 «Дон». По ней, вероятно, двигается техника «ПВК Вагнер».

Сообщается , что «огневое поражение» наемников планировалось еще накануне. Целью удара фугасными авиабомбами по М4 называют повреждение трассы, чтобы вагнеровцы не смогли ею проехать. Пока неизвестно, удачным ли для МО РФ был удар.

Также сообщается, что одна из колонн наемников была атакована в Воронежской области, в том числе «работает авиация».