США уверены в готовности вооруженных сил Украины

Целью Пентагона в отношении Украины является обеспечение ее существования как свободной, процветающей и демократической страны, которая способна защищать себя и сдерживать новую российскую агрессию.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Украина пытается освободить свою территорию от российской оккупации или контроля, в том числе в ходе недавно начавшегося контрнаступления», – заявила она на слушаниях в одном из подкомитетов Палаты представителей по международным делам.

«Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичен и непредсказуем, мы уверены в готовности ВСУ и их потенциале в области подготовки», – добавила Купер.

Помощь в сфере безопасности, которую оказывают США, союзники и партнеры, является значительной. Эти ресурсы отражают общие интересы и ценности, которые поставлены под угрозу, заявила заместитель помощника министра.

«Российская агрессивная война представляет отчетливую угрозу не только для Украины, но и для безопасности Европы, а также для основных принципов суверенитета и территориальной целостности, которые поддерживают глобальную стабильность», – заявила Купер.

Она сообщила, что Контактная группа по вопросам обороны Украины, в которую входят около 50 стран, рассмотрела приоритетные потребности и запросы Киева.

Союзники и партнеры взяли обязательства оказать помощь в сфере безопасности в размере более 28 миллиардов долларов, в том числе в таких наиболее приоритетных областях как противовоздушная оборона и артиллерия.

Девять европейских стран выделили на эти цели более 1 миллиарда долларов каждая, отметила Купер.