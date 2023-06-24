США приветствуют усилия по урегулированию конфликта в Украине путем переговоров

США заявили, что они приветствуют усилия по поиску решения конфликта в Украине путем переговоров, но настаивают, что любое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Мы приветствуем любые усилия, направленные на прекращение войны России против Украины, – заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. – Мы хотим прекращения этой войны. Украина хочет прекращения этой войны. Но любой исход должен учитывать призыв президента [Украины Владимира] Зеленского к справедливому и прочному миру, учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности».
«Любое решение о переговорах должно приниматься президентом Зеленским и нашими украинскими партнерами, – добавил Патель. – Вот почему мы рады, что лидеры стран Африки посетили Киев до встреч в России».
Однако, он отметил, что «Россия по-прежнему не проявляет серьезного интереса к завершению этой войны».
«Это ясно из того факта, что африканские лидеры провели несколько часов в бомбоубежищах, пока Россия бомбила Украину во время их визита», – сказал он.
«Поэтому мы продолжим помогать Украине защищать свою демократию и свой народ», – сказал представитель Госдепартамента.
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