Розвідка США не знайшла прямих доказів того, що пандемія COVID-19 виникла внаслідок інциденту в лабораторії Уханя

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що розвідка США все ще не виключає можливість лабораторного походження вірусу. Однак зараз вона не змогла встановити точне походження пандемії.

«Центральне розвідувальне управління та інше агентство не можуть визначити точне походження пандемії COVID-19, оскільки обидві (природні та лабораторні) гіпотези спираються на значні припущення або стикаються з проблемами через суперечливі звіти», — ідеться у звіті.

Там додають, що в Уханьському інституті вірусології (WIV) тривала масштабна робота над коронавірусом. Утім попри це розвідка не виявила доказів конкретного інциденту, який міг би призвести до пандемії.

«У нас як і раніше немає жодних ознак того, що допандемічні дослідження WIV включали SARSCoV-2 або його близький попередник, а також жодних прямих доказів того, що до пандемії стався конкретний інцидент, пов’язаний з дослідженням, за участю персоналу WIV, який міг спричинити пандемію COVID», — наголосили у звіті.