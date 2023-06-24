Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«До 70 % військової техніки окупантів постачалося саме через Чонгарський міст на окуповану територію Херсонщини й Запоріжжя. На даний час цей рух значно обмежений. Росіяни поруч встановили понтони, але їхня вразливість є значною, а пропускна спроможність є незначною», — зауважив Чистіков.

За словами заступника представника президента України в АР Крим, після підриву Чонгарського мосту можливості окупантів для відступу зменшилися.

«Актуальним питанням для російських військових зараз є можливість відступу. Вони усвідомлюють, що ця можливість значно обмежилася. Шляхи відступу можливі тільки через Перекоп та місто Армянськ», — пояснив Чистіков.