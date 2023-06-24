Новое заявление Пригожина — «Мы не собираемся подчиняться Путину»

В россии продолжаются боестолкновения между сторонниками взбунтовавшегося военного преступника Пригожина и диктатора путина.

Рядом телеграмм-каналов опубликовано новое обращение Пригожина, в котором он заявил, что «Вагнер» не сдастся и не будет подчиняться приказам президента России:

«Мы не собираемся подчиняться Путину и ФСБ. С повинной мы не придем. Кто-то идет на Москву».

В то же время на московсской трассе первые столкновения. Войска Вагнера сбили три российских вертолета ВС РФ, которые наносили удары по колонне ЧВК в ходе боев за Ростов. Стоимость вертолетов РЭБ и ударного Ми-35 около 80 миллионов долларов.

Под Воронежем вспыхнула нефтебаза, на которую до этого были замечены вагнеровцы, а затем российские самолеты сбросили на базу предварительно КАБ.