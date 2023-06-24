Нічна атака ракетами і дронами: влучання у Харкові та Дніпрі, на Київщині збито понад 20 ракет

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та представники регіонів у телеграм.

«Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 01:50 повітряна тривога оголошена на Сході та Півдні України. О 02:18 повітряна тривога поширилась і на центральні області.

На Київщині збито понад 20 ракет

У КМВА розповіли, що в результаті повітряної атаки силами ППО ліквідовано понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.

Також унаслідок падіння уламків двоє людей загинуло. Вісім людей дістали поранень, двох госпіталізували. Іншим на місці надали медичну допомогу. Крім того, пошкоджено близько 40 автівок, що були припарковані на стоянці.

Щонайменше три прильоти на Харківщині

На Харківщині щонайменше 3 прильоти по Слобідському району. Попередньо – ракетами С-300. Є пожежа, пише мер міста Ігор Терехов.

Очільник ОВА Харківщини повідомляє про попадання в газову трубу та припарковані авто.

Удар по цивільних на Дніпропетровщині

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про обстріл цивільного приватного сектора в Дніпрі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі.