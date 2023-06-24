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Літак сім’ї Лукашенка вночі вилетів у Туреччину

Про це у телеграмі повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на Radarbox.

«Бізнес-джет сім’ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з країни і зараз перебуває у небі над Туреччиною», — повідомляє видання.

Згідно з даними Radarbox, лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська о 00:01 і приземлився у турецькому Бодрумі о 05:15.

При вході в повітряний простір Росії, за даними сервісу, літак відключив транспондери та включив їх лише над Калмикією.

24 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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