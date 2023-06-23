Якщо Росія «з’їсть» Україну частково, то потім накинеться на решту та інші країни. Не можна їй цього дозволити, — Дуда Missing Titanic sub crew killed after ‘catastrophic implosion’ » ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках Станом на ранок 23 червня українські воїни зупинили наступ росіян на Куп‘янському та Лиманському напрямках, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграмі. «На Куп‘янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога», — написала вона. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. «На напрямках Новоданилівка – Роботине та Мала Токмачка — Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», — йдеться у повідомленні. Крім того, ворог зосередив основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування українських військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. Зазначається, українське військо продовжує стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Особливо важкі бої тривають: на Лиманському напрямку — в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області

на Авдіївському напрямку — в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області

на Мар’їнському напрямку — в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області «Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат в живій силі та техніці», — додає Генштаб. До тимчасово окупованої Кремінної прибув підрозділ з понад 300 росіян Зазнаючи великих втрат російські терористи використовують українських громадян як «живий щит». Так, до тимчасово захопленої Кремінної прибув підрозділ російських окупантів у складі понад 300 осіб. Загарбників розквартировано малими групами в приватних будинках серед місцевого населення, кажуть українські воїни. До цього Генштаб ЗСУ звітував, що російське військо 22 червня зосереджувало основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області. Натомість на Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Іванівка, Торське, Білогорівка, Діброва і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.