ЗСУ знищили усі 13 крилатих ракет, випущених противником

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Так, противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95МС.

«Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині»,- йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники українського неба знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.