 
«  
  »

ЗСУ знищили усі 13 крилатих ракет, випущених противником

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Так, противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95МС.

«Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині»,- йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники українського неба знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу.

23 июня, 2023 | Category: Новини українською, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  