 
«  
  »

ЗСУ за добу знищили 680 окупантів і 44 артсистеми

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили 680 окупантів, 44 артилерійські системи, 15 ББМ та 9 безпілотників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 017 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,
  • артилерійських систем − 3 985 (+44) од,
  • РСЗВ − 617 (+0) од,
  • засобів ППО − 379 (+3) од,
  • літаків − 314 (+0) од,
  • гелікоптерів − 307 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 214 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,
  • спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.
23 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  