Росія значно наростила виробництво «Калібрів» та ракет Х-101 Байден не відмовився від порівняння Сі Цзіньпіна з диктатором » Ворог масовано обстріляв Запорізьку область: загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення Удень 23 червня російська окупаційна армія масовано обстріляла Запорізьку область, унаслідок чого загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Унаслідок обстрілу Приморського дістали поранення троє людей. «Ідучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, дістали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік», — написав він. У Воздвижівці поранення дістав 40-річний чоловік, зруйновано три домоволодіння. У центрі Малої Токмачки внаслідок артудару загинув 35-річний чоловік. Також окупанти обстріляли Оріхів керованими авіабомбами, а по Преображенці вдарили забороненими касетними снарядами. «Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає», — написав Малашко.