Ворог масовано обстріляв Запорізьку область: загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Унаслідок обстрілу Приморського дістали поранення троє людей.
«Ідучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, дістали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік», — написав він.
У Воздвижівці поранення дістав 40-річний чоловік, зруйновано три домоволодіння.
У центрі Малої Токмачки внаслідок артудару загинув 35-річний чоловік.
Також окупанти обстріляли Оріхів керованими авіабомбами, а по Преображенці вдарили забороненими касетними снарядами.
«Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає», — написав Малашко.
Leave a Reply