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Ворог масовано обстріляв Запорізьку область: загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Унаслідок обстрілу Приморського дістали поранення троє людей.

«Ідучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, дістали поранення жінки  54 та 72 років та 66-річний чоловік», — написав він.

У Воздвижівці поранення дістав 40-річний чоловік, зруйновано три домоволодіння.

У центрі Малої Токмачки внаслідок артудару загинув 35-річний чоловік.

Також окупанти обстріляли Оріхів керованими авіабомбами, а по Преображенці вдарили забороненими касетними снарядами.

«Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає», — написав Малашко.

23 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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