Україна може отримати F-16 на початку наступного року

Передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року, однак конкретні терміни ще не визначені.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що питання про те, які країни передадуть Україні літаки, залишається відкритим.

Джерела видання в оборонних колах розповіли, що літаки, швидше за все, нададуть Нідерланди і Данія, які очолюють програму з навчань українських пілотів.

Водночас, як додають співрозмовники видання, остаточно це питання ще не вирішене.