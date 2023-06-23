Toyota припиняє продаж автомобілів з ДВЗ в Європі

Як заявив головний європейський операційний директор Toyota Метт Харрісон виданню Automobilwoche, з 2035 року на європейському ринку компанія пропонуватиме виключно електромобілі. Тому марка вже змінила вектор пріоритетів та готується до повної модернізації виробництв.

За його словами, зараз компанія працює над створенням нової лінійки електрокарів, яка зможе закрити потреби будь-якого автомобіліста. Також для цього ринку збережуть лінійку водневих авто, але вони не будуть пріоритетними.

Що стосується паливних моделей та гібридів Toyota, то їх випуск продовжиться і після 2035 року. Тільки реалізовуватимуть їх на інших ринках, де екологічні норми не такі суворі, як у Європі.