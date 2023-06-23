Радник Байдена проведе в Данії зустріч з ключовими країнами, які не засудили війну РФ

Про це повідомляє Financial Times.

За даними ознайомлених з відповідними планами людей, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з посадовцями з таких країн, як Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка. Список учасників ще не остаточний і може змінитися до початку зустрічі, попередив один із співрозмовників.

На зустрічі також можуть бути присутні представники Туреччини і, можливо, Китаю.

Один із співрозмовників, знайомий з планами, повідомив, що на прохання України Вашингтон заохочує Китай, Індію, Бразилію, Туреччину та ПАР взяти участь у зустрічі.

Салліван поїде з Вікторією Нуланд, третьою особою в Державному департаменті США. У зустрічі також візьме участь високопосадовець ЄС. Білий дім відмовився від коментарів.

Запланована зустріч для розширення проукраїнської коаліції відбувається після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що контрнаступ України йде «повільніше, ніж хотілося б».

Зазначається, що західні посадовці стурбовані тим, що значна частина світу не переконана у необхідності підтримки українського опору.

«Ми мало усвідомлюємо, наскільки решта світу в цьому не переконана. Це жахливо визнавати», – сказав європейський посадовець.

Двоє людей, знайомих з планами, розповіли, що посадовці обговорять мирні принципи для України в неформальній обстановці. Один з них підкреслив, що зустріч не має на меті досягти якогось конкретного результату.

Зустріч у Копенгагені відбудеться після триденного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона, під час якого він, як очікується, обговорить Україну з президентом США Байденом.

Індія, Бразилія, Китай і ПАР, які є членами групи БРІКС разом з Росією, відмовилися приєднатися до західних санкцій проти Москви, надаючи підтримку різного ступеня Кремля відтоді, як він вдерся на територію України.