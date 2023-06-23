Прогноз погоди на вихідні 24–25 червня: відпочиваємо під парасолями!

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні в різних регіонах України відрізнятиметься: на заході — прохолодно, на решті території — спека. Але при цьому парасольки стануть у пригоді практично всім українцям.

Погода у суботу 24 червня

У суботу на сході, півдні, півночі та в центрі країни пануватиме спекотна погода (+29…+31 °С) із короткочасними дощами та грозами. Без опадів буде лише у Запорізькій та Херсонській областях. Не забувайте пити багато води, а за наявності проблем із тиском виходьте на вулицю лише до 11:00 та після 18:00.

У західних областях буде набагато прохолодніше — близько +19…+22 °С.

Погода в неділю 25 червня

У Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях термометри покажуть +27…+29 °С. На півночі та в центрі очікуються максимально комфортні +22…+24 °С, у західних регіонах — +20…+22 °С. День також буде дощовим, із грозами. Негода мине лише Дніпропетровську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області.

Погода в понеділок 26 червня

У понеділок на більшій частині території країни термометри покажуть +23…+25 °С. На півдні та сході буде спекотно — +28…+30 °С. Без опадів погода на початку тижня буде лише у Херсонській, Запорізькій, Львівській, Волинській, Рівненській, Київській та Житомирській областях.

Нагадуємо про алергени та УФ-випромінювання

24 червня у Запорізькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях, а також у Криму індекс УФ-випромінювання досягне показника 6–7. Радимо вдень ховатися в тіні, носити максимально закритий одяг і не забувати користуватися засобами з SPF 50+. А алергікам варто утриматися від поїздок на природу — по всій Україні в повітрі фіксується висока концентрація пилку лучних трав.

Дотримуйтесь протипожежної безпеки!

24–25 червня у південних, східних та центральних областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пам’ятайте, що до пожежі може призвести не тільки недопалок або розведене багаття, а й іскри від глушника або кинута скляна пляшка, яка на сонці стане запальною лінзою.

Народні прикмети та вірування

Якщо ніч на Варфоломія, 24 червня, була теплою та зоряною, наші пращури чекали на багатий урожай фруктів і овочів. А якщо зранку все огортало туманом, готувалися до «грибної» осені.

Рясна ранкова роса на Онуфрія, 25 червня, провіщала на найближчий тиждень спеку майже без дощів.