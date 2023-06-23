ПАРЄ ухвалила резолюцію про недопуск РФ та Білорусі до Олімпійських ігор-2024

За рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), ухваленої резолюцією, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликаний не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, які відбудуться в Парижі у 2024 році, навіть як «нейтральних спортсменів». Ця резолюція отримала широку підтримку з боку учасників асамблеї, з 71 голосами «за» і 4 «проти». Вона висловлює обурення щодо пропозиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів, вважаючи таку участь неможливою в нинішніх обставинах.

Резолюція наголошує на тому, що такий крок становитиме пропагандистський інструмент і унеможливить участь інших спортсменів, зокрема з України. Також вона підкреслює, що без суворої заборони, російські громадяни можуть зрозуміти, що світ готовий підтримувати зв’язки з Росією незважаючи на її військову агресію проти України. Закликається національних представників МОК та спортивних федерацій висловити своє незгоду з пропозицією МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, навіть як «нейтральних атлетів».