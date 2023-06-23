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Основні сили ЗСУ ще не почали контрнаступ, — Сирський

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю The Guardian.

«Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду», — заявив Сирський.

Крім цього, він зазначив, що світ повинен бути терплячим, а досягти великої перемоги миттєво й одразу не вийде.

«Усі хочуть миттєво й одразу досягти великої перемоги. І ми теж цього хочемо. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод», — пояснив він.

Сирський також додав, що кількість російських військ на українській території складає понад 400 тисяч.

23 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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