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ООН внесла Росію у список ганьби за злочини щодо українських дітей

Про це пише Sky News.

Є підтверджені дані, що армія РФ та пов’язані з нею угруповання здійснили вбивство 136 дітей в Україні минулого року, йдеться у звіті Ради Безпеки ООН.

ООН також підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно зі звітом, 91 дитину використовували як живий щит.

Також ООН повідомляє, що ЗСУ вбили 80 дітей, покалічили 175 дітей і здійснили 212 нападів на школи та лікарні.

Проте Збройних сил України немає у світовому списку порушників.

23 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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