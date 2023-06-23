МЗС України закликало G7 та ЄС не допустити ядерну катастрофу на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України висловлює надію на те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть чітку оцінку злочинних дій Росії, а також звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, з проханням прийняти невідкладні заходи для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції (АЕС). В заяві МЗС зазначається, що мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС з боку Росії становлять безпосередню загрозу ядерному інциденту на найбільшій атомній електростанції в Європі.

За розвідувальними даними України, Росія розглядає можливість здійснення терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, що може мати серйозні наслідки. МЗС підкреслює, що окупація Запорізької АЕС Росією грубо порушує міжнародне право, а також норми і стандарти ядерної безпеки, включаючи принципи МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності. Тому очікується, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі надасть чітку оцінку злочинних дій Росії в цьому питанні.

Міністерство закордонних справ України вбачає надзвичайно високий рівень викликів і загроз для світового режиму ядерної безпеки внаслідок війни, яку Росія веде проти України, і закликає до консолідації та посилення міжнародних зусиль для недопущення ядерної катастрофи. У МЗС відзначають, що Росія, як держава-терорист, порушила всі ключові принципи міжнародного права з питань ядерної безпеки і більшість своїх власних договірних зобов’язань, але не зазнала належних наслідків за свої злочини.

Міністерство також закликає міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та Європейський Союз, прийняти термінові заходи для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції, зокрема шляхом введення посиленого обмеження відносно російської атомної галузі та військово-промислового комплексу.

Крім того, дипломати наголошують на необхідності визнання Росії державою-терористом та забезпечення невідворотності політичних, економічних і правових наслідків за всі злочини та протиправні дії, які вона скоїла.