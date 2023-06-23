CNN: Початок контрнаступу не виправдав очікувань Заходу, але там «зберігають оптимізм»

ерші контрнаступальні операції України мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а російські війська виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

Про це CNN розповіли двоє західних посадовців і високопосадовець США з військової сфери, передає «Європейська правда».

За словами одного зі співрозмовників CNN, контрнаступ України «не виправдовує очікувань на жодному з фронтів».

Він пояснив, що російські лінії оборони виявились добре укріпленими, а російські війська успішно підривають українську бронетехніку за допомогою ракетних ударів і мін, а також авіації. Натомість українські війська виявились «вразливими» перед мінними полями.

Крім того, Україна постала й перед несприятливими погодними умовами, «оскільки транспортні засоби мали проблеми з прохідністю».

Водночас джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії, і США та їхні союзники «зберігають оптимізм» щодо того, що українські сили зможуть з часом звільнити більше території.

Крім того, вони зазначають, що українські війська самі пристосовуються до тактики й оборони Росії, зокрема досягнувши більшого успіху у виявленні цілей та збиванні російської авіації.