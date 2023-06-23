Чому втонув «Титан»

Знайдені залишки батискафу «Титан». Весь екіпаж загинув за 0,2 секунди внаслідок калапсуючого вибуху. Фактично людей розірвало в пилюку, як паливо всередині циліндру дизельного двигуна.

Колись я закінчив мореходку, і дивлячись на це, дивує питання «а що могло піти не так». Та все могло піти не так.

1. Аппарат розробили фактично в гаражі з неналежним прорахунком конструкції. Ймовірніше — зірвало конструкцію через задню частину, де проходять коммунікації.

2. Інженер-розробник був звільнений незадовго до занурення. Випробувань на глибину залягання «Титаніка» з дослідним екіпажем не проводилось.

3. ВСЕ обладнання немає резервування, ВСЕ управляння, це консольний джойстік на проводках. Він також скидує балласт. Якщо проводка перебита — балласт не скинеш.

4. 4 електродвигуни, призначені для роботи на «глибині аквалангіста». Причому якщо вертикальні двигуни заклинить, аппарат стає абсолютно некерованим, та може швидко розганятись вниз. Двигуни не дають істотного горизонтального ходу.

5. Більш за все доставляють півдюймові болти, якими скручена вся конструкція. Різке зростання навантаження — різьба вперекос. В мене на балках будинку стоять дюймові (!). Навіть якщо це тітан, просто треба подивитись таблицю сопромату і все стане зрозумілим.

6. Окрема тема — ізоляція та контакти всієї кабельної проводки.

7. Поплавковий пінопласт — скоріш за все це якись «костиль». Навіщо — незрозуміло.

8. Полусфери по бокам — титан, центральна труба щось типу карбону. Як веде себе на стискання зв’язка титан/вуглець на глибині в 4км. — невідомо.