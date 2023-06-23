Байден не відмовився від порівняння Сі Цзіньпіна з диктатором

Президент США Джо Байден не відступився від своїх заяв, зроблених раніше цього тижня, коли він уподібнив голову КНР Сі Цзіньпіна до диктаторів.

Відповідаючи на запитання журналіста на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Білому домі, Байден сказав, що його різкі заяви щодо Китаю – це не те, що він готовий «серйозно змінити».

Він знову виступив із непрямою критикою китайської системи держуправління, заявивши, що основною причиною того, що «відносини США та Китаю не перебувають у тому ж просторі, що й відносини США та Індії», є відмінності у їхніх політичних системах.

«Це тому, що наші обидві країни, [США та Індія], є демократіями», – додав він.

Байден не надав великого значення впливу своїх слів на і без того напружені відносини США та Китаю, заявивши, що він розраховує зустрітися із Сі Цзіньпіном найближчим часом.

У середу високопоставлений представник адміністрації заявив «Голосу Америки»: «Не дивно, що президент відверто говорить про Китай і про розбіжності, які ми маємо. Ми виразно не самотні в цьому».