ЗСУ успішно створюють умови для головного удару — ISW

За доповіддю Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України, можливо, успішно створюють умови для головного удару, незважаючи на повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу.

Українська влада вже декларувала, що контрнаступ Збройних сил України буде складатися з послідовних поступових наступальних дій, а недавно було зауважено, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, підкреслила, що оцінювати успіх військових дій «лише за кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів» є неправильним.

Експерти ISW вказують, що поточні дії українських військ можуть мати різні цілі. Збройні сили України можуть проводити кілька наступальних операцій по всьому фронту, щоб поступово виснажити окупантів і створити умови для майбутнього основного удару. Аналітики підкреслюють, що обидва боки неухильно зазнають втрат, проте ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на пом’якшення та збалансування цих умов контрнаступу.

У Інституті підкреслюють, що повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не свідчить про втрату наступального потенціалу України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх потужних ударів.