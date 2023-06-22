Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації — президент під час екстреного відеозвернення 22 червня

«Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього».

Президент нагадав, що радіація не знає державних кордонів і те, «по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру».

Зеленський додав, що Україна передає всю наявну інформацію і всі докази партнерам – у Європі, Америці, Китаї, Бразилії, Індії, арабському світі, Африці.

«Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути, як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти», − підсумував президент.