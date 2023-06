У Конгресі США підтримали резолюцію щодо надання ATACMS Україні Underwater noises recorded in the search area for the missing submersible «Titan» » Зеленский: мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы», но что Киев не поддастся возможному давлению с целью его ускорить. По словам Зеленского, кое-кто относится к происходящему как к голливудскому фильму и ждет результатов (наступления) уже сегодня. «Это не так. На карту поставлены жизни людей», – приводит BBC слова из интервью украинского президента. Украина заявляет, что ВСУ уже освободили восемь населенных пунктов. Однако украинские войска еще не пробились к основным линиям обороны, на подготовку которых у России ушли месяцы. Сообщается, что Киев выделил для контрнаступления 12 бригад, однако большая часть этих сил пока не введена в бой. Сотрудники агентства Reuters посетили некоторые села, освобожденные украинскими войсками, и подтвердили продвижение ВСУ на несколько километров. По словам Зеленского, наступление идет трудно, поскольку 200000 квадратных километров украинской территории были заминированы российскими войсками. «Чего бы ни хотел кое-кто, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», – подчеркнул президент Украины. Согласно сообщениям украинских военных, в последнюю неделю они освободили село Пятихатки. По словам замглавы украинского военного ведомства Анны Маляр, на юге ВСУ в основном закрепляли достигнутые ранее успехи. «За минувшие сутки они (ВСУ) добились частичного успеха, закрепились на достигнутых рубежах и выровняли линию фронта», – пояснила Маляр.