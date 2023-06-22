Зеленський: Росія готує теракт на ЗАЕС В США пояснили, чому керівник Китаю — «диктатор» » Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію Очільник Миколаївської області Віталій Кім може стати новим головою КМВА, він вже дав принципову згоду очолити відомство. Про це повідомляє видання “Цензор.НЕТ” з посиланням на власні джерела. Зазначається, що Миколаївській ОВА обговорюють його виклик на четвер-п’ятницю в Київ. Наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов. Рішення про заміну Попка на Кіма мають ухвалити в п’ятницю на засіданні РНБО. Співрозмовники видання зазначають, що після визволення Миколаївщини Кім став втрачати показники популярності, бо більше не перебуває в центрі уваги ЗМІ. При цьому його розглядають в якості одного з можливих претендентів на те, щоб очолити список “Слуг народу” на найближчих виборах. Тож Київ міг би стати гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата.