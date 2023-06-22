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Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію

Очільник Миколаївської області Віталій Кім може стати новим головою КМВА, він вже дав принципову згоду очолити відомство.

Про це повідомляє видання “Цензор.НЕТ” з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Миколаївській ОВА обговорюють його виклик на четвер-п’ятницю в Київ.

Наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов.

Рішення про заміну Попка на Кіма мають ухвалити в п’ятницю на засіданні РНБО.

Співрозмовники видання зазначають, що після визволення Миколаївщини Кім став втрачати показники популярності, бо більше не перебуває в центрі уваги ЗМІ. При цьому його розглядають в якості одного з можливих претендентів на те, щоб очолити список “Слуг народу” на найближчих виборах. Тож Київ міг би стати гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата.

22 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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