Underwater noises recorded in the search area for the missing submersible «Titan» Українські війська за добу ліквідували 650 російських окупантів » В зоне поиска пропавшего батискафа «Титан» зафиксированы подводные шумы Береговая охрана США отрицает, что речь идет о звуках взрыва, как сообщили ранее СМИ. Поиски подводного судна с туристами, которое пропало по пути к обломкам «Титаника», продолжаются Береговая охрана США опровергла сообщения о том, что в зоне поиска батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане 18 июня, был слышен звук взрыва, как ранее сообщали некоторые СМИ. «Мы не зафиксировали ничего, что указывало бы на грохот или взрыв», – сообщила изданию People представитель Береговой охраны Бриана Картер. При этом она подтвердила, что в зоне поиска батискафа зафиксированы подводные шумы. «Гидроакустические буи зафиксировали шум в воде. Мы не знаем, каков источник этого шума», – заявил CBS представитель Береговой охраны США Джон Могер. По его словам, два дистанционно-управляемых подводных аппарата и надводное судно пытаются установить источник услышанных звуков. «Это невероятно сложное место», – добавил Могер, пояснив, что металлические предметы под водой затрудняют поиск. CNN и Rolling Stone со ссылкой на источники в правительстве США сообщают, что звуки были зафиксированы с интервалом в 30 минут. Спасательные бригады из США, Канады и Франции ищут батискаф на площади около 30 тысяч квадратных километров, что сравнимо с размером штата Массачусетс или Ливана, отмечает агентство Reuters. Ожидается, что запас кислорода в батискафе закончится в четверг в 6 утра по Восточному времени, сообщает Reuters со ссылкой на Береговую охрану США. Общий запас кислорода в «Титане» рассчитан на 96 часов. Связь с батискафом, который совершал экспедицию к обломкам «Титаника» у берегов юго-восточной Канады, пропала через 1 час 45 минут после спуска под воду в минувшее воскресенье. На борту батискафа – пять человек. По данным агентства Reuters, в их числе – 58-летний британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман (также граждане Британии), 77-летний французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш. При этом власти официально не подтверждают личности тех, кто находится на борту. Каждый заплатил за участие в экспедиции по 250 тысяч долларов. Эксперты, которых цитирует Reuters, говорят, что найти батискаф размером с автомобильный фургон чрезвычайно трудно в условиях отсутствия связи кс ним, а без посторонней помощи из судна выбраться невозможно. Если выяснится, что «Титан» застрял на дне океана, провести спасательные работы также будет трудно из-за давления и полной темноты.