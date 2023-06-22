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В США пояснили, чому керівник Китаю — «диктатор»

Державний департамент США прокоментував слова президента Джо Байдена, який назвав главу КНР Сі Цзіньпіна «диктатором». Заступник речника Держдепу Ведант Пател під час брифінгу зазначив, що між США і Китаєм існують розбіжності, але дипломатичні зусилля і поїздка держсекретаря сприяють врегулюванню напруженості.

Він підкреслив, що це не заважає висловлювати відкрито свої розбіжності. США очікують продовження взаємодії з КНР щодо складних відносин між країнами. У відповідь на висловлення Байдена, Китай заявив про «публічну політичну провокацію» з його боку.

Китай заявив, що президент США Джо Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна «диктатором».

22 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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