В США пояснили, чому керівник Китаю — «диктатор»

Державний департамент США прокоментував слова президента Джо Байдена, який назвав главу КНР Сі Цзіньпіна «диктатором». Заступник речника Держдепу Ведант Пател під час брифінгу зазначив, що між США і Китаєм існують розбіжності, але дипломатичні зусилля і поїздка держсекретаря сприяють врегулюванню напруженості.

Він підкреслив, що це не заважає висловлювати відкрито свої розбіжності. США очікують продовження взаємодії з КНР щодо складних відносин між країнами. У відповідь на висловлення Байдена, Китай заявив про «публічну політичну провокацію» з його боку.

Китай заявив, що президент США Джо Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна «диктатором».