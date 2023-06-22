Украина ведет переговоры с союзниками о производстве вооружений на своей территории

Украина ведет переговоры с западными производителями оружия об увеличении производства вооружений, в том числе беспилотников, и может подписать контракты в ближайшие месяцы.

Об этом заявил Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

После российского вторжения в Украину в прошлом году Киев пытается обеспечить себя вооружениями – от боеприпасов до ракетных пусковых установок и ракет.

Украина получила поддержку от таких стран, как США, Германия и Великобритания.

Заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы о производстве вооружений в самой Украине.

«Мы ведем с ними очень детальные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие месяцы подпишем контрактные соглашения», – заявил Боев Reuters на полях авиасалона Ле-Бурже.