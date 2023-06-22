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Українські війська за добу ліквідували 650 російських окупантів

знищена російська техніка

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 22 червня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 222 650 (+650) осіб,
  • танків ‒ 4013 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12)
  • артилерійських систем – 3941 (+21)
  • РСЗВ – 617 (+2)
  • засобів ППО ‒ 376 (+1)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 307 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10)
  • крилатих ракет ‒ 1214 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 539 (+0)

Остаточні дані уточнюють.

22 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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