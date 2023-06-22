В зоне поиска пропавшего батискафа «Титан» зафиксированы подводные шумы Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС дуже складна » Українські війська за добу ліквідували 650 російських окупантів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 222,6 тис. окупантів, 4013 танків, 307 гелікоптерів і 3438 безпілотників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 22 червня 2023 року РФ втратила в Україні: особового складу ‒ близько 222 650 (+650) осіб,

танків ‒ 4013 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12)

артилерійських систем – 3941 (+21)

РСЗВ – 617 (+2)

засобів ППО ‒ 376 (+1)

літаків – 314 (+0)

гелікоптерів – 307 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10)

крилатих ракет ‒ 1214 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11)

спеціальної техніки ‒ 539 (+0) Остаточні дані уточнюють.