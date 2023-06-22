У Конгресі США підтримали резолюцію щодо надання ATACMS Україні

У США підтримали двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації Байдена щодо надання Україні ракет ATACMS.

Розглянув та підтримав резолюцію H.Res. 488 Комітет у закордонних справах Палати представників США.

«Ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. ATACMS мають радіус дії до 190 миль (більше 300 км – ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни», – заявив у цьому зв’язку голова Комітету конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Кореспондент Укрінформу розповів, що на засіданні старший член Комітету від Демократичної партії конгресмен Грегорі Мікс, зі свого боку, зазначив, що цей крок наблизить перемогу України над агресором та встановлення миру.

«У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, Сполучені Штати разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти», – підкреслив представник Демократичної партії.

Комітет у закордонних справах Палати представників США. Фото зі сторінки комітету

Американські законодавці від обох партій останнім часом посилили тиск на адміністрацію президента Байдена з вимогою передати Україні далекобійні ракети.

Резолюція H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну ракетами ATACMS була представлена в Конгресі США у першій половині червня.

У тексті документа наголошується на необхідності надати Україні далекобійні ракети в негайному порядку, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів.

«Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) в достатній кількості, щоби прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів», – зазначається в документі.

Крім того, резолюція спонукає союзників і партнерів США також надати подібні системи Україні.