США не дійшли висновку про причину руйнування греблі Каховської ГЕС

США все ще не дійшли остаточного висновку про те, що спричинило руйнування греблі Каховської ГЕС в Україні, що призвело до масових повеней та людських жертв.

«Ми не можемо точно сказати, що трапилося», – заявив представник Держдепартаменту Ведант Патель.

«Зрозуміло одне: Росія розпочала цю війну, Росія окупувала цю територію України і саме російські війська незаконно захопили греблю минулого року», – продовжив Патель.

Він зазначив, що США продовжують підтримувати тісні контакти з українською владою з питань надання допомоги цивільним особам, які змушені залишити свої будинки з метою безпеки.

«Ми відразу ж включилися в роботу і ми продовжуємо працювати з гуманітарними партнерами на місцях як по лінії Держдепартаменту, так і Агентства США з міжнародного розвитку», — підкреслив Патель.