Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС дуже складна

Після відвідин Запорізької атомної електростанції, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що ситуація на електростанції є надзвичайно нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону і становить серйозну загрозу для атомної електростанції. МАГАТЕ свідомий про інформацію щодо можливого замінування в районі водойми-охолоджувача АЕС.

Хоча жодних мін під час візиту Гроссі не було виявлено, агентство отримало інформацію про можливе розташування мін як всередині, так і навколо станції. МАГАТЕ заявляє, що хоча наявність вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки, основні безпекові функції станції не будуть значно порушені. Протягом останніх двох тижнів Запорізька АЕС отримувала необхідну охолоджуючу воду зі запасів, що зберігаються у скидному каналі біля Запорізької теплоелектростанції. Окрім потенційних небезпек, станція також залежить від однієї діючої лінії електропередачі для зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реактора.