Путін незацікавлений у завершені війни й досягненні миру — Держдеп США

У Сполучених Штатах вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін не проявляє жодного інтересу до завершення війни та досягнення миру через те, що продовжує тероризувати Україну. Таку думку висловив заступник речника Державного департаменту США, Ведант Патель.

За його словами, Путін багато говорить, і на вас залежить, як тлумачити, скільки з цього є правдою, а скільки ні. Проте очевидно, що дії Росії, такі як бомбардування Києва, атаки на цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та лікарні, свідчать про відсутність будь-якого бажання досягти миру та завершити війну.

Також було зазначено, що під час візиту африканських лідерів, Росія продовжувала обстрілювати Україну, що змусило їх провести кілька годин у бомбосховищах.

Загалом, за словами Пательа, у цьому випадку «дії промовистіші за слова».