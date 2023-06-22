МИД россии обвинил посла Израиля в Украине Михаила Бродского в поддержке нацистов

«Неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет», – заявил Бродский.

В своем комментарии Захарова отметила, что израильский посол, уроженец пережившего блокаду Ленинграда, говорил на «чистейшем русском языке». Она обвинила Бродского в кощунстве. «Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля», – сообщила Захарова.

«Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. Ну и про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы», – утверждает дипломат.

«Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте. Как пел Высоцкий, «наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала», изменил ход истории и вернул человечеству его истинный облик. Правда, как оказалось, на время. Сейчас вот снова», – добавляет Захарова.

Редакция NEWSru обратилась за комментарием в пресс-службу министерства иностранных дел Израиля.