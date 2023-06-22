У Конгресі США підтримали резолюцію щодо надання ATACMS Україні » Культовые пистолеты 1911 года наконец сняты с вооружения морской пехоты США орпус морской пехоты США снял с вооружения последний из своих боевых пистолетов M45A1 Close Quarters калибра .45. M45A1, которые представляют собой сильно модернизированные варианты почтенного Colt M1911 , теперь заменены пистолетами M18 калибра 9×19 мм . Морские пехотинцы были последними крупными американскими военными, использовавшими пистолеты серии M1911, хотя другие версии остаются во все более ограниченном количестве в сообществе специальных операций Командование систем морской пехоты ( MARCORSYSCOM) подтвердило The War Zone , что замена M45A1 новыми M18 началась в прошлом году и была завершена к октябрю 2022 года . Команды закреплены за проректором службы маршала. Служба объявила о своем намерении заменить все свое стандартное личное оружие на M18 в 2019 году. M18 — это компактный вариант семейства пистолетов Sig Sauer Modular Handgun System, или MHS, который армия США впервые приняла на вооружение в 2017 году и в настоящее время становится стандартным оружием для большей части вооруженных сил США . Сюда входят ВВС США, где M18 также был выбран для замены последнего из устаревших револьверов M15 калибра .38, а также других более современных пистолетов. Помимо M45A1, по состоянию на 2019 год для морских пехотинцев был доступен ряд различных вариантов пистолетов, в зависимости от их работы. В то время стандартным оружием для большинства подразделений были Beretta M9 и M9A1 калибра 9×19 мм. Berettas стали основным оружием вооруженных сил США в 1980-х В 2019 году Корпус также объявил, что будет выдавать пистолеты Glock 19M калибра 9×19 мм, получившие обозначение M007 , специальным агентам уголовных расследований и членам Первой вертолетной эскадрильи морской пехоты (HMX-1).