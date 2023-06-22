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Financial Times: В США хотят убедить страны Глобального Юга осудить РФ

Соединенные Штаты Америки планируют убедить страны Глобального Юга осудить российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает The Financial Times .

Как пишет издание со ссылкой на источники, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран Глобального Юга.

По словам собеседников издания, Салливан планирует встретиться в Копенгагене с представителями:

 ● Индии;
 ● Бразилии;
 ● Южной Африки.

Отмечается, что список участников встречи не утвержден и может измениться. Вероятно, среди присутствующих также могут быть представители Турции и Китая.

План этой встречи продиктован «высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией». По результату встречи должно стать убеждение стран об отказе коммуникации с Россией и осуждении ее вторжения в Украину.

22 июня, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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