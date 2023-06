МИД россии обвинил посла Израиля в Украине Михаила Бродского в поддержке нацистов Червоний Хрест відмовився назвати кількість українських військовополонених, яких відвідав » Financial Times: В США хотят убедить страны Глобального Юга осудить РФ Соединенные Штаты Америки планируют убедить страны Глобального Юга осудить российскую агрессию против Украины. Об этом сообщает The Financial Times . Как пишет издание со ссылкой на источники, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран Глобального Юга. По словам собеседников издания, Салливан планирует встретиться в Копенгагене с представителями: ● Индии;

● Бразилии;

● Южной Африки. Отмечается, что список участников встречи не утвержден и может измениться. Вероятно, среди присутствующих также могут быть представители Турции и Китая. План этой встречи продиктован «высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией». По результату встречи должно стать убеждение стран об отказе коммуникации с Россией и осуждении ее вторжения в Украину.