Financial Times: В США хотят убедить страны Глобального Юга осудить РФ

Соединенные Штаты Америки планируют убедить страны Глобального Юга осудить российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает The Financial Times .

Как пишет издание со ссылкой на источники, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран Глобального Юга.

По словам собеседников издания, Салливан планирует встретиться в Копенгагене с представителями:

● Индии;

● Бразилии;

● Южной Африки.

Отмечается, что список участников встречи не утвержден и может измениться. Вероятно, среди присутствующих также могут быть представители Турции и Китая.

План этой встречи продиктован «высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией». По результату встречи должно стать убеждение стран об отказе коммуникации с Россией и осуждении ее вторжения в Украину.