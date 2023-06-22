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Британская разведка рассказала, как руководство РФ пытается скрыть свои преступления в отношении украинских детей

Об этом говорится в сообщении британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны.

20 июня госдума РФ проголосовала за создание парламентской комиссии для расследования «преступлений, совершенных украинскими властями против несовершеннолетних на Донбассе с 2014 года».

По данным разведки, это ответный шаг на осуждение мировым сообществом депортации Россией детей с временно оккупированных территорий Украины.

«Вполне вероятно, что этот шаг является как формой «юридической войны», так и частью российских информационных операций, в которых законодательство используется как оружие, чтобы замылить картину по поводу собственных вопиющих действий», — отметили в британской разведке.

Сообщение о правах детей очевидно является важной коммуникационной темой для Кремля, поскольку именно подозрение в незаконной депортации детей стало основанием для выдачи ордера МКС на арест Путина .

22 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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