Більшість українців вважає, що Зеленський ефективний верховний головнокомандувач

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, протягом періоду з 26 травня до 5 червня, 86% українців вважають президента Володимира Зеленського ефективним верховним головнокомандувачем після повномасштабного вторгнення Росії. Ця цифра зростла у 2,5 рази порівняно з попередніми опитуваннями у листопаді 2021 року (36%) та січні 2022 року (32%).

Дослідження охопило 984 респондентів з усіх регіонів України (крім АР Крим) і було проведено методом телефонних інтерв’ю з дорослими громадянами, які мешкають на території України.

Соціологи відзначають, що подібне питання ставили респондентам у листопаді 2021 року і січні 2022 року. Тоді лише 36% і 32% опитаних відповідно вважали, що Зеленський може ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач