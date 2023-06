В чем преимущества септиков Термит? Ukraine will have its own way of joining NATO – Pentagon » ЗСУ покращують тактичні позиції поблизу Вугледара Навколо міста Вугледар Донецької області — тривають жорсткі бої. ЗСУ покращують свої тактичні позиції біля міста — наші підрозділи вже здійснюють контратаки і потрохи відсувають окупантів Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко. «Якщо ми говоримо про сам Вугледар — тривають жорсткі бої. ЗСУ покращують свої тактичні позиції біля міста. Західніше, в районі Великої Новосілки, росіяни здійснили низку контратак, але зазнали втрат у силі та техніці і були змушені відступити. Наші підрозділи працюють по ворожих позиціях південніше Макарівки і готують до подальшого просування на південь», — сказав він. Войтко додав, що в цілому, рух біля Вугледару — це важливо. «Є тактичне покращення наших позицій. Змінилась ситуація у порівнянні з зимою-весною, коли окупанти намагались взяти місто штурмом. Зараз вже наші підрозділи вже здійснюють контратаки і потрохи відсувають окупантів. Цей напрям дуже важливий — недалеко від Вугледара Волноваха. Це важливий транспортний вузол. І загалом напрямок на Маріуполь. Я думаю, всі розуміють важливість Маріуполя. Коли нам вдасться пройти перші захисні лінії російських окупантів, далі можна буде діяти на цьому напрямку до Маріуполя», — підсумував військовий.