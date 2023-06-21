В Росії змінили інформаційну політику про український контрнаступ

Експерти Інституту вивчення війни виявили, що Міністерство оборони Росії змінило свою стратегію інформаційної політики щодо висвітлення контрнаступальних дій з боку Сил оборони України.

Згідно з даними, українські війська провели контрнаступальні операції проти російських сил принаймні на двох фронтових ділянках 20 червня. Аналітики зауважують, що Міноборони Росії реагує на ці контрнаступи з високим рівнем узгодженої риторики, що свідчить про те, що вони врахували свої минулі помилки у керуванні інформаційним простором під час попередніх контрнаступів України.

Звіт інституту також нагадує, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 20 червня виступив перед колегією Міноборони, почавши свою промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.

За словами військових експертів, Сергій Шойгу також заявив 5 червня, що контрнаступ розпочався 4 червня, що підтверджує попередню оцінку Інституту вивчення війни щодо початку контрнаступу.

Також відзначається, що Шойгу заявив про 263 атаки з боку українських військ на російські позиції з 4 червня, але заперечив, що українські сили здобули успіх на будь-якій фронтовій ділянці