В Израиле в мемориале истории Холокоста «Яд Вашем» запустили украинский аудиогид

Это уже 66 аудиогид на украинском языке в мировых достопримечательностях и первый в рамках проекта в Израиле, сообщила в инстаграмме супруга украинского президента.

«Это место стоит посетить каждому человеку в мире. Место, которое показывает нам, как целый народ может быть гоним и пытаем — просто потому, что он есть. И в то же время место силы. Ведь показывает и то, как обрести справедливость и сохранить память» о преступлении против своего народа, чтобы этот ужас больше не повторился», — отметила Зеленская.

По ее словам, каждый из таких гидов не только об удобстве для туристов.

«Он о том, что украинский язык занимает почетное место в перечне основных мировых языков, которыми говорят самые мощные культурные достопримечательности. О том, что наш язык звучит все громче, напоминая миру о народе, который прямо сейчас борется за свое право на существование» , – подчеркнула первая леди.