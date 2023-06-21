Український винищувач з’явився з загадковою зброєю

Принаймні один український винищувач МіГ-29 Fulcrum літає з новою та раніше небаченою системою підкрилових пілонів. Хоча в даний час ми не знаємо точного призначення цього пілона, це порушує деякі дуже цікаві питання, особливо з урахуванням попередніх модифікацій, які були внесені в МіГ-29 (та інші бойові літаки радянської епохи), щоб дозволити їм нести нову зброю західного походження.

Особливо інтригує походження цієї фотографії. Вона була опублікована сьогодні в офіційному Twitter-акаунті ВПС України разом із підписом «Новий день — нові виклики!» Ця фраза може означати, що використовуються якісь нові можливості. У будь-якому випадку той факт, що ВПС України вирішили опублікувати саме це фото, також вказує на те, що вони раді продемонструвати щось із цієї нової можливості, якою б вона не була.

На фото зображена нижня частина бортового МіГ-29 з повним комплектом з шести підкрилових пілонів, але без прикріпленого до них озброєння. Зовнішній паливний бак розташований по центральній лінії. Літак має характерний не зовсім білий носовий обтічник, що свідчить про те, що МіГ, ймовірно, не є одним із тих, що були поставлені Україні із запасів польських чи словацьких ВПС.

Незалежно від походження цього конкретного МіГ-29, інтригуючим аспектом фотографії є зовнішній вигляд двох подовжених внутрішніх підкрилових пілонів, найближчих до гондол двигунів. Зазвичай вони використовуються для пускових установок АКУ-470, кожна з яких призначена для розміщення однієї ракети класу «повітря-повітря» Р-27Р (AA-10 Alamo) з напівактивним наведенням радіолокації. Також можна нести Р-27Т з інфрачервоним наведенням, але їх рідко можна побачити.

Упродовж майже року українські МіГ-29 також використовують спеціальний пілон для встановлення поставленої США високошвидкісної протирадіоактивної ракети AGM-88 (HARM).

Проте пілони на цьому фото не схожі на жоден із цих варіантів. Ключовими особливостями є їх довжина або, зокрема, ступінь, в якому вони виступають перед кромкою крила. Колір теж незвичайний, чи світло-сірий, чи навіть білий на основній частині самої пускової рейки. Схоже, що на кожному пілоні є чотири скоби або розпірки, які зазвичай використовуються для кріплення більш важких боєприпасів. Нарешті, пілон має довгу форму із закругленою торцевою кришкою, яка може бути чимось схожа на щось, що може містити випромінювач радіоелектронної боротьби або пасивний детектор радіочастотний.

Загалом фото говорить про те, що перед нами пілон, пов’язаний або з новим типом авіаційної зброї, впровадженим на українських МіГ-29, або з тим, що сам пілон нового типу, який включає якийсь бойовий елемент. пов’язана підсистема. Інша реальна можливість полягає в тому, що він поєднує обидві функції. Інтеграція радіоелектронної боротьби та оборонних засобів протидії на пілонах озброєння є широко використовуваною концепцією.

У першому випадку ми знаємо, що Україна отримала високоточні авіабомби Joint Direct Attack Munition-Extended Range, або JDAM-ER з невеликим запасом цих комплектів бомб, які можуть вражати цілі на відстані до 45 миль завдяки їхній вибухонебезпечності. комплекти крил. Поки що ми не знаємо, які типи літаків були адаптовані для запуску цієї зброї, але МіГ-29 може бути одним із варіантів. І тут міг бути передбачений новий тип пілона. Надпотужні скоби бомби також можуть вказувати на більшу зброю, таку як JDAM-ER, і таку зброю, яка падає, а не вистрілюється або не викидається з пілону.

Хоча Україна також отримала іншу зброю, яку, можливо, можна було б інтегрувати у винищувачі, а саме ракети класу «повітря-повітря» з напівактивним радіолокаційним самонаведенням AIM-7 Sparrow та зенітно-ракетний комплекс AIM-9 Sidewinder з інфрачервоним наведенням. призначатися для запуску з наземних ЗРК, а чи не з винищувачів. У той же час зовнішній вигляд пілонів відразу не передбачає інтерфейс для AIM-7 або AIM-9, не кажучи вже про AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Останній є зенітно-ракетним комплексом з активним радіолокаційним наведенням і давно цінується українськими ВПС. Однак поки що є лише підтвердження того, що AMRAAM були надані для НАСАМС наземного базування. ЗРК, а не для літаків.

З точки зору основного зовнішнього вигляду, новий пілон МіГ-29, можливо, найбільше схожий на пускову планку, що використовується для версії зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, що запускається з повітря, з інфрачервоним наведенням німецької розробки, хоча розкоси залишаються аномалією. Зразки IRIS-T були поставлені в Україну для використання їх невеликою кількістю систем ППО IRIS-T SLM. Знову ж таки, немає жодних доказів того, що ці ракети також встановлювалися на якісь українські літаки.

В Україну також було поставлено низку інших західних ракет, у тому числі протитанкову ракету Brimstone, протикорабельну ракету Harpoon і ракету класу «повітря-земля» Hellfire. Знову ж таки, у нас немає свідчень програм, що запускаються з повітря, і пілон відразу не пропонує жодного з цих кандидатів, хоча це ні в якому разі не неможливо.

Можливість того, що цей пілон включає якісь засоби радіоелектронної боротьби або датчики, також дуже актуальна. Як зазначалося раніше, розміри, форма і, певною мірою, колір нового пілона можуть свідчити про те, що в нього вбудований датчик або випромінювач.

Однією з можливостей можуть бути якісь заходи електронної підтримки (ESM) або якийсь радіолокаційний приймач самонаведення та попередження (RHWR). По суті це набір пасивних датчиків, які можуть збирати розвідувальні дані шляхом виявлення певних типів електромагнітного випромінювання, зокрема тих, які використовуються радарами в системах протиповітряної оборони. Політ із двома датчиками, розташованими на однаковій відстані один від одного, дозволить провести певний рівень тріангуляції потенційно ворожих випромінювачів.

Таким чином, ESM/RHWR матиме особливе значення для місії з придушення оборони, яку вже використовують українські МіГ-29, озброєні HARM. Потенційно може дати сигнали застосування цих ракет проти російських систем ППО.

https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukrainian-mig-29-fighter-appears-with-mystery-weapon-pylons