У Лондоні розпочинається міжнародна конференція з відновлення України У Лондоні розпочинається третя масштабна міжнародна конференція з відновлення України, яка спрямована на залучення коштів для фінансування бюджету та повоєнної відбудови. Конференція триватиме два дні — 21 та 22 червня . Основні питання, які будуть обговорюватись, включають швидке і довгострокове відновлення інфраструктури, реформи, інвестиції у людський капітал та енергетику, а також механізми страхування приватних інвестицій. Конференцію відкриють прем'єр-міністр Великої Британії та президент України. Українська делегація включатиме представників уряду та підприємців, а особливий акцент буде зроблено на залученні приватних інвестицій в Україну, включаючи плани щодо страхування інвестицій.