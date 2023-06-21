США обеспокоены планами военной деятельности Китая на Кубе

Вашингтон будет испытывать глубокую обеспокоенность по поводу военной деятельности Китая на Кубе, после того как газета Wall Street Journal сообщила о планах Пекина построить на острове новый учебный центр.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая на пресс-конференции в Лондоне после поездки в Пекин на этой неделе, Блинкен сказал, что он дал понять своим китайским коллегам, что США «будут испытывать глубокую озабоченность по поводу разведывательной или военной деятельности КНР на Кубе».

«Мы будем очень внимательно следить за этим, и мы ясно дали это понять. Мы будем защищать нашу родную страну, будем защищать наши интересы», – добавил он.

Ссылаясь на нынешних и бывших американских чиновников, Wall Street Journal сообщила во вторник, что Китай и Куба ведут переговоры о создании на острове совместного учебного центра. Это может привести к развертыванию китайских войск лишь в 160 километрах от побережья Флориды.

Дискуссии по поводу этого объекта находятся на продвинутой стадии, но пока не завершены, сообщила газета. По данным издания, администрация Джо Байдена связывалась с кубинскими официальными лицами в попытке воспрепятствовать заключению соглашения.