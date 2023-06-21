 
«  
  »

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Про це 21 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 21.06.2023

З 24 лютого 2022 року до 21 червня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу  ‒ близько 222 000 (+540) осіб,
  • танків ‒ 4006 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7772 (+21) од,
  • артилерійських систем – 3920 (+32) од,
  • РСЗВ – 615 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 375 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,
  • спеціальної техніки ‒ 539 (+8).

Дані уточнюються.

21 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  