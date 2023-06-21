В Израиле в мемориале истории Холокоста «Яд Вашем» запустили украинский аудиогид В Україну повернули трьох із одинадцяти полонених, вивезених до Угорщини з РФ » Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів Від початку повномасштабної війни РФ втратила в України 222 000 окупантів, 3920 артилерійських систем та 3428 БПЛА Про це 21 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 21 червня 2023 року Росія втратила: особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб,

танків ‒ 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 7772 (+21) од,

артилерійських систем – 3920 (+32) од,

РСЗВ – 615 (+1) од,

засобів ППО ‒ 375 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),

крилатих ракет ‒ 1214 (+0),

кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,

спеціальної техніки ‒ 539 (+8). Дані уточнюються.