Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Про це 21 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 21 червня 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб,
- танків ‒ 4006 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7772 (+21) од,
- артилерійських систем – 3920 (+32) од,
- РСЗВ – 615 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 375 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).
Дані уточнюються.
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