У Лондоні розпочинається міжнародна конференція з відновлення України Порошенко передав ЗСУ гранати ПГОФ-40 » Росія будує оборонні укріплення в Криму — британська розвідка Російська Федерація почала будувати оборонні рубежі біля Перекопу, можливо, готуючись до можливої української військової акції у Криму, повідомляє британська розвідка. Останніми тижнями російські сили зробили прогрес у розбудові оборонних споруд на підступах до окупованого Криму. Особлива увага приділяється розташуванню оборонних споруд на перешийку між Кримом і Херсонською областю. Ці заходи свідчать про те, що Росія вважає можливий напад на Крим з боку українських сил ймовірним. Росія продовжує вважати контроль над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом. Наводять і знімки укріплених районів.