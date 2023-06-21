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Росія будує оборонні укріплення в Криму — британська розвідка

Російська Федерація почала будувати оборонні рубежі біля Перекопу, можливо, готуючись до можливої української військової акції у Криму, повідомляє британська розвідка. Останніми тижнями російські сили зробили прогрес у розбудові оборонних споруд на підступах до окупованого Криму. Особлива увага приділяється розташуванню оборонних споруд на перешийку між Кримом і Херсонською областю. Ці заходи свідчать про те, що Росія вважає можливий напад на Крим з боку українських сил ймовірним. Росія продовжує вважати контроль над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом.

Наводять і знімки укріплених районів.

21 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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