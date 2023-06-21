Пентагон: Україна має потенціал для успішного контрнаступу

Контрнаступ Збройних сил України займе час і ще спричинить важкі бої, проте США впевнені, що українські військові мають всі можливості для успіху, заявила у вівторок заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

Коментуючи на брифінгу для преси хід контрнаступу, Сінгх заявила, що у Пентагоні завжди знали, що українцям не вдасться моментально розгромити супротивника: за зиму та весну російські війська підготували потужні оборонні споруди на окупованій ними території.

«З кожним днем ця битва стає все важчою. Ми знаємо, що ця боротьба буде складною, і ми знаємо, що це займе час», — заявила Сінгх, наголосивши на впевненості Пентагону в тому, що «в українців є те, що їм потрібно».

«У них є бойова міць, вони мають можливість бути успішними у своїх контрнаступальних операціях. Ми… надали Україні системи, можливості, які їм потрібні зараз у їх боротьбі», — заявила Сінгх.

За словами представника Пентагону, бойові втрати – неминуча і «сумна частина цієї війни». Проте передані раніше Києву пакети військової допомоги «допомагають українцям у їхній щоденній боротьбі, і ми вважаємо, що те, що ми їм надали, дозволить їм досягти успіху на полі бою».

Сінгх наголосила, що Сполучені Штати також продовжать надавати допомогу у навчанні українських бойових підрозділів.

У свою чергу, як зазначає Генштаб ЗСУ, на Донбасі тривають важкі бої у напрямі Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки. За добу сталося 39 бойових зіткнень. Противник підтягнув резерви та активно наступає на Лиманському та Куп’янському напрямах, намагаючись перехопити ініціативу. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Раніше Маляр зазначила, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСГВ «Таврія» було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, П’ятихатки.