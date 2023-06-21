На 4 напрямках тривають важкі бої з ворогом — ЗСУ

Протягом останньої доби, Сили оборони України зазнали 40 бойових зіткнень з противником на чотирьох напрямках, де тривають інтенсивні бої.

За ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України, було повідомлено: «Сьогодні вночі (21 червня) Російська Федерація нанесла новий ракетний та авіаційний удар за допомогою іранських ударних безпілотних літальних апаратів «Shahed» по території України. Інформація про наслідки цього терористичного нападу з’ясовується».

За детальною інформацією, протягом минулої доби російські окупанти вдарили по Україні 33 іранськими ударними безпілотними літальними апаратами «Shahed», 7 зенітними керованими ракетами від системи ППО С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М», спрямованою на об’єкти цивільної інфраструктури у Запоріжжі.

30 іранських ударних безпілотників «Shahed» було знищено засобами протиповітряної оборони.

Крім того, противник здійснив 83 авіаційних удари та 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник продовжує активні дії на напрямках Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському, де тривають жорсткі бої. За останню добу відбулися 40 бойових зіткнень.